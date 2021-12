Ferry não tem mais bilhetes de hora marcada para os dias 11 e 15

Para quem quer viajar nesta sexta, 11, para curtir o feriado de 15 de novembro, o serviço de hora marcada para os veículos não estão mais disponíveis. E, para quem quer voltar da ilha na próxima terça, também não há mais horários. Os demais dias ainda seguem com alguns horários livres.

No final de semana que antecede o feriado da Proclamação da República, o terminal do ferry de São Joaquim contará com seis embarcações para realizar a travessia entre Salvador e Ilha de Itaparica. As embarcações estarão disponíveis a partir de amanhã e seguem com o sistema especial até a próxima quarta, 16.

Segundo informações da Internacional Travessias Salvador, o ferry Ivete Sangalo passa por manutenções e, caso seja liberado, será incorporado para reforçar os ferries Dorival Caymmi, Agenor Gordilho, Juracy Magalhães Júnior, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Anna Nery, no fluxo de retorno nos dias 15 e 16.

Além dos horários oficiais de saída de hora em hora, pode ocorrer de saídas extras de 30 em 30 minutos, dependendo do fluxo de passageiros nos terminais.

adblock ativo