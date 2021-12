Ferry: motoristas têm de esperar mais de 3h para embarcar

Quem precisa utilizar o sistema ferry boat encontra à disposição três embarcações - Ivete Sangalo, Anna Nery e Maria Bethânia - que realizam as viagens no sistema bate e volta, no início da tarde desta quarta-feira, 26. Assim como pela manhã, o fluxo segue intenso nos dois sentidos. O tempo médio de espera para os condutores de veículos pode chegar a três horas e meia, tanto para quem saiu do Terminal de São Joaquim, em Salvador, quanto em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

O fluxo de pedestres também continua intenso, mas, conforme o órgão, os passageiros não encontram demora para embarcar. A Agerba informou que mais quatro "ferries" estão em fase final de recuperação na Base Naval de Aratu (Pinheiro, Rio Paraguaçu, Juracy Magalhães e Agenor Gordilho), para serem reincorporados à frota do sistema. Ainda não há previsão de quando as embarcações voltem a operar.

Ainda de acordo com o órgão, o último horário previsto para a travessia está marcado para as 23h, podendo ser realizadas viagens extras caso haja demanda. Segundo dados da Agerba, o sistema ferry boat transportou 70.942 passageiros e 8.791 veículos no período de 21 a 25 de dezembro, durante os festejos natalinos, nos dois sentidos, na travessia Salvador-Itaparica.

adblock ativo