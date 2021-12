Ferry inicia escala de 24 horas para o Carnaval

O sistema ferryboat iniciou a operação 24 horas a partir desta quarta-feira, 22. O funcionamento sem interrupção segue até esta sábado, 25, às 23h30. O objetivo é atender o aumento da demanda por conta do Carnaval.

Apesar da operação especial, o movimento nesta manhã é considerado tranquilo. De acordo com a Internacional Travessias Salvador, não há filas no Terminal de São Joaquim e os usuários aguardam apenas o tempo para embarcar no próximo ferry. O movimento deve aumentar no período da tarde.

Cinco embarcações operam nesta manhã: Ana Nery, Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi e Juracy Magalhães. As saídas acontecem a cada uma hora.

A operação de Carnaval vai até 6 de março, sendo que, no período de 28 de fevereiro a 2 de março, os ferries voltam a operar sem interrupção.

A previsão é que 448 mil passageiros e 76 mil veículos façam a travessia para a ilha entre 17 de fevereiro e 6 de março.

Estrada

O movimento também está tranquilo nas rodovias que cortam a Bahia, de acordo com as polícias rodoviárias Estadual (PRE) e Federal (PRF). A ação especial para o Carnaval da PRF começa nesta sexta, 24. O patrulhamento na Bahia será reforçado, já que o estado é um dos três onde são registradas as ocorrências mais graves no período da festa.

Por conta disso, a PRF da Bahia terá o reforço de policiais rodoviários do Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Distrito federal e Tocantins. Eles vão atuar na BR-324, na Região Metropolitana de Salvador; na região de Feira de Santana, onde se encontram as BR-101, BR-324, BR-116 e BR-242; e nas BR-101 e BR-367, em Eunápolis e Porto Seguro.

