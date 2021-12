Ferry está com fila de espera de 50 minutos para veículos

Após chegar a duas horas o tempo de espera para o motorista embarcar no ferryboat em Salvador na manhã deste sábado, 6, o sistema foi normalizado e, agora, o tempo caiu para 50 minutos. O ferryboat Pinheiro, que tinha sido encaminhado para a manutenção, no começo da manhã, e, por isso, gerou o atraso, já voltou a funcionar, segundo a Internacional Marítima. Com isso, as oito embarcações fazem a travessia, no sistema bate e volta.

Nas lanchas os horários de saída estão acontecendo de 15 em 15 minutos. A travessia para Mar Grande está sendo feita por 10 embarcações e outras quatro estão em reserva. O tempo médio da viagem é de 40 minutos. A expectativa da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) é que o fluxo de usuários se intensifique mais e prossiga até o meio da tarde deste sábado.

Estradas

Na rodoviária a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (Agerba) informou que o movimento está abaixo do esperado e não foi preciso de horários extras para atender a demanda.

Já na BR-324 a Polícia Rodoviária Federal informou que o movimento é tranquilo na rodovia e não foram registrados acidentes até às 9h. Na BA-099, Estrada do Coco, a Concessionária Litoral Norte que administra a via, informa que já passaram por lá mais de 4 mil veículos e a expectativa é que apenas neste sábado passem 20 mil. Também não foi resgistrado nenhum acidente na BA.

