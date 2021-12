Ferry e rodoviária têm operações especiais para a Semana Santa

Durante o feriado prolongado da Semana Santa, quem viaja irá contar com ações especiais nos principais terminais e rodovias que cortam o estado.

No terminal rodoviário de Salvador foram disponibilizados, até a próxima segunda-feira, 300 horários extras para quem deseja deixar a capital baiana no período.

Por meio da assessoria de comunicação, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Público de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (Agerba) informou que a expectativa é que mais de 95 mil passageiros viagem para os municípios do interior da Bahia.

Quem fizer o translado Salvador/Ilha de Itaparica contará com seis embarcações pelo sistema ferry-boat com viagens nos horários regulares, além de saídas extras até a próxima segunda-feira. A expectativa é que 108.700 pessoas circulem entre os dois terminais no feriado religioso.

O meio de transporte vai funcionar durante 24 horas, entre esta quinta-feira, 13, e a sexta, 14, no terminal São Joaquim e, pelo mesmo período, entre o próximo domingo, 16, e segunda, 17, no terminal Bom Despacho, quando aumenta o fluxo de retorno para a capital, segundo informações da Internacional Marítima Travessias de Salvador, por meio da assessoria de imprensa da administradora do sistema.

Feira no ferry

No trajeto para o Terminal Marítimo de São Joaquim, os passageiros podem apreciar a Feirinha Vila Criativa, evento voltado para a comercialização de produtos artesanais e gastronômicos.

Também em Salvador, os mercados municipais vão funcionar, das 5h às 18h com exceção do localizado em Água de Meninos que funciona, nesta quinta, das 5h às 20h, na sexta, das 5h às 13h, no sábado, das 6h às 17h, e no domingo, das 6h às 13h.

Trânsito

O tráfego de veículos na capital também terá monitoramento especial durante a Semana Santa. A Transalvador irá realizar ações com 120 agentes atuando nas regiões dos terminais rodoviário de Salvador e no de São Joaquim.

O efetivo de agentes vai orientar a população sobre o local adequado para estacionar os veículos durante as compras de produtos típicos no mercado popular de Águas de Meninos e na feira das Sete Portas.

Polícia Militar

A operação Círio Pascoal 2017 começa nesta quinta com a finalidade de reforçar o policiamento ostensivo nas rodovias estaduais.

A ação envolverá equipes do Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv) e das companhias independentes de policiamento rodoviário dos municípios de Itabuna, no sul do estado, Brumado e Barreiras, na região oeste da Bahia.

Durante a fiscalização do feriadão, serão distribuídos panfletos educativos na estação rodoviária de Salvador, nos postos de pedágio da BA 099– mais conhecida como Estrada do Coco. A ação também irá contar com a presença dos mascotes Rodovito e Rodovita que vão orientar as crianças.

