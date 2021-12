Ferry e rodoviária operam com baixa demanda no feriadão

O Terminal Rodoviário de Salvador e o Ferry Boat, que realiza a travessia Salvador - Ilha de Itaparica, registraram um baixo movimento durante o feriado de Corpus Christi. A greve de 10 dias, realizada por caminhoneiros, é apontada como o motivo para o feriadão ter "esfriado".

Funcionária de uma lanchonete localizada nas proximidades do ferry, Laíme dos Santos conta que o movimento caiu bastante, em comparação com outras datas. "Nesses feriados a gente recebe mais de 500 clientes por dia, isso aqui bomba. Se hoje passaram 15 pessoas por aqui é muito", conta Laíme. Para ela, além da paralisação, a falta de dinheiro pode ter feito muitas pessoas deixarem de viajar.

Apesar das desistências, algumas pessoas não deixaram a greve "afundar" os planos e resolveram passar o feriadão com a família no interior do estado. É o caso de Iormar Correira, 46 anos, que estava indo para o município de Madre de Deus, a 63 km de Salvador, ver parentes. "Se a greve tivesse continuado não iria não, tive medo de ficar presa no meio da estrada, mas como já acabou decidi viajar", explica Iormar.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) admite o baixo movimento no terminal rodoviário e afirma que não recebeu pedidos para liberação de horário extra no Terminal Rodoviário, o que normalmente acontece em feriadões. Pela baixa demanda, o órgão não fez uma expectativa do movimento.

De acordo com a Agerba, o abastecimento dos ônibus intermunicipais foi normalizado na semana passada e a Rodoviária já está operando normalmente, com 550 horários.

A Internacional Travessias, empresa que administra o ferry, afirmou que o fluxo de passageiros está sendo avaliado dia a dia e estão operando com permissão da Agerba para aplicar intervalos de até 1h30.

