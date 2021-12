Ferry e lanchas tem movimento tranquilo e sem filas nesta segunda

O movimento no ferryboat nesta segunda-feira, 25 – data que é celebrado o Natal – é tranquilo nos terminais de São Joaquim, em Salvador, e Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, segundo a Internacional Marítima, empresa que administra o transporte.

Conforme assessoria do órgão, o serviço opera com quatro embarcações, que saem de hora em hora. Os pedestres e motoristas não enfrentam filas.

Ainda de acordo com a Internacional Marítima, caso o fluxo de passageiros aumente até o final do dia, outras embarcações serão disponibilizadas para atender à demanda.

Lancha

A travessia pela lancha, no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, e em Mar Grande, também é tranquila nesta segunda. Conforme a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), não há filas nos terminais e oito embarcações estão operando, a cada 30 minutos.

A previsão da Astramab é que o movimento cresça no fim do dia, com retorno daqueles que foram passar o Natal em localidades da Ilha de Itaparica.

A travessia funciona até às 20h, último horário saindo de Salvador, e até às 18h30, de Mar Grande para a capital.

