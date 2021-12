Ferry e lanchas com fila, rodovias livres na saída da cidade

Quem deixou para sair de Salvador pela manhã deste sábado, 31, para curtir o feriadão encontra trânsito livre, apenas no ferry e nas lanchas ainda existe fila de embarque. Tanto a BR-324 como a BA-099 estão livres com retenções nas praças de pedágio.

No terminal de São Joaquim, sete ferries operam durante toda a madrugada para atender a demanda. Mesmo assim, nesta manhã ainda a fila de espera para veículos, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O órgão informou que a fila está na altura da Feira de São Joaquim. Embarque de pedestres é imediato.

Já a travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande registra fluxo intenso de passageiros deixando a capital. A travessia está fazendo horários de saída de 15 em 15 minutos como forma de agilizar a viagem dos usuários e neste momento existe fila, com tempo de espera de cerca de meia hora, informou a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Rodoviária

O terminal Rodoviário irá operar com 250 horários extras, além dos 540 usuais. Os destinos mais procurados para passar esses dias de folga são as cidades do extremo sul, tais como: Porto Seguro, Itararé, lhéus, Itabuna e outras cidades como: Juazeiro, Vitória da Conquista, Barreiras, Chapada Diamantina e todo o Recôncavo Baiano.

