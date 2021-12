Ferry: cerca de 2 mil pessoas aguardam na fila para voltar para Salvador

Mais de duas mil pessoas fizeram a travessia da Ilha de Itaparica para Salvador pelo ferryboat neste domingo, 2. Com filas e espera superior a seis horas, houve tumulto e foram registrados casos de motoristas e motociclistas que invadiram os portões do terminal de embarque.

Durante todo o dia a fila de pedestres deu voltas pelo Terminal de Bom Despacho. A espera dos passageiros durava, em média, três horas. Do lado de fora do terminal, mais de mil motos aguardavam para embarcar e os condutores amargavam tempo médio de espera de quatro horas.

Já quem aguardava nos carros teve de esperar cerca de seis horas. A fila foi superior a 3km, chegando a ultrapassar o entrocamento de Mar Grande. Durante o dia, o sistema operou com quatro embarcações. De acordo com a assessoria de comunicação da TWB, após as 20h a travessia passou a ser realizada com seis ferries, incluindo o Fest Ferry Anna Nery, recém-chegado à frota.

O motorista Aldair Coelho, 38, fez a viagem no sentido inverso da maioria dos usuários neste domingo e, mesmo assim, enfrentou problemas. Ele chegou às 9 horas no Terminal de São Joaquim e só embarcou 1h35 depois.

"O ferry Agenor Godilho chegou a São Joaquim e voltou vazio, enquanto eu esperava para embarcar. Isso é um desrespeito com o usuário. O atraso é contínuo", disse Aldair, que conseguiu embarcar no Ipuaçu, que demorou 1h20 para chegar à ilha, sendo que o tempo médio de viagem é de 40 minutos.

O pintor Wanderlei Santana, 43, também reclamou do atendimento da TWB. "É um absurdo [a espera de mais de 3 horas para embarcar]. A TWB não presta um serviço adequado. Precisa de mais embarcação", protesta, sem saber que um novo ferry foi entregue neste domingo.

Frota – A previsão era que o Ana Nery chegasse antes dos festejos de fim de ano para ajudar na operação de Réveillon, mas, de acordo com o presidente da TWB, Reinaldo Santos, a embarcação, que saiu dia 29 do estaleiro da empresa em Navegantes, em Santa Catarina, enfrentou condições de mar muito severas, o que atrasou sua chegada.

O ferry tem o mesmo porte do Ivete Sangalo, mas comporta mais passageiros. O Ana Nery tem capacidade para 800 pessoas e 76 veículos, e o Ivete Sangalo para 610 pessoas e 74 veículos. A previsão de travessia é de 28 minutos para o Ana Nery e 30 para o Ivete.

Mar Grande / Salvador – Em Mar Grande, o fluxo de passageiros foi ainda maior que no ferry, já que muitas pessoas optaram pela travessia no intuito de evitar as filas do Terminal de Bom Despacho. Cerca de 8 mil pessoas esperaram para embarcar, mas a prioridade de embarque [para idosos, crianças e grávidas] estava funcionando.

As lanchas saíram de 10 em 10 minutos, mas, sem fiscalização, embarcaram superlotadas. Cada uma delas (treze no total) tem capacidade máxima que oscila entre 140 a 300 passageiros.

De acordo com a Polícia Militar, assim como em Bom Despacho, não houve registros de confusão em Mar Grande.

Estradas - O fluxo de veículos na BR-324 e na BA-099 em direção a Salvador também foi intenso. No entanto, não houve congestionamentos nem retenções no tráfego.

* Com redação de Paula Pitta, Larissa Oliveira e Líliam Cunha | A TARDE On Line

adblock ativo