Ferry-boat volta a vender passagens com hora marcada

A venda de bilhetes on-line com hora marcada para as travessias entre Salvador/Ilha de Itaparica pelo sistema Ferry-Boat já está disponível para embarque de automóveis pequenos e de grande porte a partir desta quinta-feira, 29. A venda será para os horários fixos convencionais, de hora em hora, pré-estabelecidos pela AGERBA.

O acesso ao serviço virtual está disponível para a compra de passagens a serem realizadas a partir de 4 de fevereiro, em que o primeiro horário de saída dos ferries, nos dois sentidos, acontece às 5h, de segunda a sábado, e às 6h aos domingos e feriados. O último horário do funcionamento é às 23h30, tendo, portanto, uma viagem extra regularmente. A disponibilidade desta modalidade de venda só estará disponível para os pedestres numa segunda fase da execução deste sistema.



A compra antecipada com hora marcada será realizada somente através da internet e as mais de 700 vagas disponibilizadas por dia estarão à venda com 30 dias de antecedência da data de saída desejada. É importante ressaltar que, neste período de verão, quando o fluxo de pedestres e veículos é maior, a empresa vem realizando diversas viagens extras com o intuito de viabilizar o embarque, de acordo com a disponibilidade das embarcações, porém, a venda antecipada não vai ocorrer para estes horários adicionais.



Compra

Para realizar a compra on-line do bilhete antecipado, o usuário deve acessar o portal da Internacional Travessias e fazer um cadastro pessoal. A partir daí, a página vai gerar um login e senha para acesso à página eletrônica de venda de bilhetes antecipados com hora marcada. Nesta página, o cliente poderá realizar a compra avulsa de bilhete para a data e hora desejada que esteja disponível, através de cartões de crédito ou débito. Logo após a liberação do pagamento, o cliente poderá visualizar e imprimir o cartão de embarque, de acordo com as especificações da compra, constando: data, horário, placa do veículo e quantidade de passageiros (a passagem do condutor já está inclusa no valor pago pela travessia do veículo).



Acesso

Com o cartão de embarque impresso em mãos, o cliente deverá comparecer ao Terminal Marítimo, dirigindo-se ao guichê do pedágio específico para "Hora Marcada", no qual deve apresentar o ticket da passagem impressa para conferência. Em função da logística do sistema Ferry-Boat, o acesso será liberado a partir de 50 minutos antes e com pelo menos 20 minutos de antecedência da saída da embarcação. Caso o cliente apresente-se menos de 20 minutos do horário estabelecido para embarque, não será permitido o acesso às baias de veículos e o bilhete adquirido perderá validade, conforme regra que constará no cartão de embarque.



A Internacional Travessias Salvador fará uma exceção especial para os microônibus deste segmento, disponibilizando de forma manual passagens com hora marcada.



Tarifa

Com a implantação de um novo sistema para viabilizar a venda das passagens com Hora Marcada on-line, será acrescida uma taxa de serviço de 30% sobre o valor atual da tarifa, de acordo com a tabela do dia (dia útil, fim de semana ou feriado). O valor para quem adquire a passagem nos guichês dos terminais São Joaquim e Bom Despacho permanece o mesmo.

