Ferry-Boat vai funcionar com horários escalonados a partir de terça-feira; confira

Deviso aos decretos estaduais de funcionamento de atividades essenciais e circulação noturna de pessoas, o sistema ferry-boat vai funcionar de forma escalonada a partir desta terça-feira, 23, com objetivo de conter o avanço da Covid-19 no estado.

De segunda-feira a sexta, a primeira embarcação vai sair as 5h30 dos terminais. Já a última, sairá as 19h30.

Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a alteração cumpre resolução publicada no diário oficial do governo estadual do último sábado, 20.

Segundo o órgão, serão operados onze horários partindo de Salvador, com destino a Itaparica, e outros 12 horários partindo da ilha com destino a capital baiana. Para evitar aglomeração nos terminais e embarcações, a empresa que opera o sistema deverá realizar horários extras, de acordo com a demanda de passageiros.

De acordo com a Agerba, será mantido o quantitativo máximo de ocupação de 100% de vagas destinadas a veículos e de 75% da quantidade total de passageiros nas embarcações.

No próximo final de semana de março, sábado, 28 e domingo, 29, o sistema Ferry-Boat não vai funcionar.

Horários:

Salvador/Itaparica, de segunda a sexta-feira: 5h30, 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h30

Itaparica/Salvador, de segunda a sexta-feira: 5h30, 6h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h30

adblock ativo