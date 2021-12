Ferry-Boat terá esquema especial no fim de ano; confira

O Ferry-Boat terá esquema especial de funcionamento entre os dias 23 de dezembro e 4 de janeiro de 2016, com horários além dos convencionais (de hora em hora) e atendimento 24h em algumas madrugadas. As mudanças foram feitas para atender a grande demanda de clientes no fim e início de ano.

O funcionamento 24h ocorrerá nas madrugadas em que se espera maior fluxo: de 23 para 24/12; de 29 para 30/12; e 30 para 31/12 (a partir do terminal São Joaquim) e de 27 para 28/12; de 2 para 3/01/16; e de 3 para 4/01/16 (a partir do terminal Bom Despacho).

Já o serviço Hora Marcada ganhou mais 1.200 vagas; ao todo são ofertadas 13.570. Disponível apenas para veículos, a compra antecipada deve ser feita exclusivamente online.

As embarcações disponíveis serão oito: Agenor Gordilho, Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Anna Nery, sendo sete delas em tráfego e a oitava em stand by para auxiliar nos momentos de manutenção obrigatória e/ou de acordo com a necessidade.

