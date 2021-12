Ferry-boat tem longas filas e espera de 3h para veículos

Paciência é a palavra de ordem para quem precisa utilizar o sistema ferry-boat para passar o Réveillon em Itaparica ou em outras localidades do Baixo-Sul baiano. O tempo médio de espera fica entre 2 horas a 2h30 para o embarque de pedestres e de 3 horas de espera para veículos, de acordo com a Internacional Travessias Salvador.

O movimento no Terminal de São Joaquim, na capital baiana, é intenso desde a madrugada. A fila de pedestres chegou ao lado de fora do terminal e a de veículos se estendeu pela Avenida Oscar Pontes e passou da Feira de São Joaquim, que fica ao lado do terminal. Muitas aglomerações foram vistas, sem qualquer distanciamento, apesar da maior parte dos pedestres usar máscaras.

O aumento no fluxo de passageiros no sistema ferry-boat é registrado desde segunda-feira, 28. Devido ao aumento na procura pela viagem através do ferry, a Internacional Travessias informou que foi necessário horário extra durante a madrugada e momentos com saídas de 30 minutos.

