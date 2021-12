Ferry-boat tem fluxo intenso e espera é de 1h para veículos e 3h para pedestres

O sistema ferry-boat opera com movimento intenso para veículos e pedestres no terminal São Joaquim nesta quinta-feira, 31, mas sem grandes filas. Há seis embarcações fazendo a travessia de meia em meia hora, e o tempo médio de espera para veículos é de uma hora e de pedestres é de três horas.Segundo a asessoria da empresa que administra o terminal, há um maior movimento de pedestres e, portanto, o tempo médio de espera é maior para essa categoria.

O terminal antecipou o início das viagens para 3h da manhã. Normalmente, a primeira embarcação sai às 5h da manhã. A assessoria de comunicação da Internacional Travessia Salvador informou que, devido à expectativa de grande movimento neste final de ano, antecipou o horário de funcionamento.

Em Bom Despacho, o movimento é também intenso.

O uso de máscara por parte de passageiros é obrigatório e as embarcações seguem viagem com 75% da capacidade de lotação para pedestres.

Os passageiros recebem orientações sobre os protocolos de segurança e prevenção do novo coronavírus no momento da compra da passagem, através do sistema de rádio e tv dos terminais e embarcações.

