Ferry-boat será suspenso no período junino, anuncia concessionária

O sistema ferry-boat não funcionará no final de semana e nem nos dias próximas do São João, entre a terça-feira, 22, e o domingo, 27. A informação foi confirmada em nota pela ITS, concessionária que opera o ferry.

Essa medida foi oficializada pela Agerba com base nos decretos estaduais nº 20.541 e nº 20.544 de 14 de junho. A intenção é coibir aglomerações que possam facilitar o contágio pelo novo coronavírus. Usuários com passagens de Hora Marcada atingidos pelos decretos poderão reagendar as suas viagens.

No período até o domingo da próxima semana, o único dia com o ferry-boat aberto será na segunda-feira (21), das 5h às 20h. Nos dias 28 e 29 de junho, segunda e terça-feira logo após o São João, as travessias ocorrem das 5h às 21h30.

A ITS explica que seguem obrigatórios o uso de máscara pelos passageiros e a autorização para embarque equivalente a 75% da capacidade de lotação para pedestres dos barcos. A concessionária, também em razão da pandemia, vende apenas uma passagem por pessoa.

