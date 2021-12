Ferry-Boat registra movimento intenso em São Joaquim nesta sexta-feira

A Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do Sistema Ferry-Boat, informa que o fluxo na manhã desta sexta-feira, 2, é intenso para veículos e moderado para pedestres no terminal São Joaquim, em Salvador.

Segundo a empresa, estão em operação os ferries: Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Pinheiro e Ivete Sangalo. O fluxo agora é intenso para veículos e moderado para pedestres no terminal São Joaquim.

Em Bom Despacho, o movimento é tranquilo para ambas categorias. A operação nesse período de pandemia acontece conforme resolução da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), que determina a realização das travessias todos os dias, incluindo finais de semana e feriados. Saindo de Salvador, as viagens ocorrem às 5h, 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 18h, 19h, 20h e 22h. A partir da Ilha de Itaparica, embarques são realizados às 5h, 6h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 20h e 22h.

Seguem obrigatórios o uso de máscara pelos passageiros e a autorização para embarque equivalente a 50% da capacidade de lotação dos barcos, propiciando mais espaço nos barcos e nos salões de embarque para que as pessoas mantenham o distanciamento mínimo.

Os passageiros recebem orientações na hora da compra da passagem, através do sistema de rádio dos terminais e das embarcações, e por meio de cartazes expostos nesses ambientes.

De acordo com a agência reguladora, as medidas implantadas visam manter o serviço funcionando para atender as pessoas que precisam do transporte para chegarem aos seus postos de trabalho e para situações de emergência médica.

