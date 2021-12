Ferry Boat: Fluxo é intenso no terminal São Joaquim

O movimento segue intenso no terminal São Joaquim e flui com normalidade no terminal Bom Despacho na tarde desta sexta-feira, 24.

A Internacional Travessias Salvador informa que, neste momento, estão em operação seis embarcações: Anna Nery, Pinheiro, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi e Rio Paraguaçu.

As saídas ocorrem nos horários programados (de hora em hora) e a compra de passagem pode ser feita com dinheiro ou por meio dos cartões de crédito e débito.

