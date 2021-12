Ferry-Boat fará esquema especial no feriadão de Finados

Para atender ao fluxo do feriado do Dia de Finados, a Internacional Travessias Salvador fará esquema especial de viagens no Ferry-Boat. Além disso, entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, serão sete embarcações funcionando e uma extra, para auxiliar quando houver necessidade.

A quantidade de ferries em atividade será de acordo com o fluxo registrado. Serão feitas viagens extras nos terminais São Joaquim e Bom Despacho sempre que for necessário, fora os horários regulares, de hora em hora (sexta e sábado, das 5h às 23h30; e no domingo e segunda das 6h às 23h30).

Os condutores de veículos podem utilizar o serviço Hora Marcada, que possui horários disponíveis e podem ser verificados no site. Estão disponíveis 4.860 vagas para esse sistema, com horários extras nas madrugadas de sexta, 30, para sábado, 31,e também de segunda, 2, para terça, 3.

Grande procura

Até início desta semana, mais de 50% das horas marcadas já foram comercializadas, com maior procura nos dias 30/10 (no sentido São Joaquim/Bom Despacho) e 2/11 (Bom Despacho/São Joaquim).

A administradora do serviço espera atender um público superior em 35% comparado ao mesmo período em 2014, quando 79.380 passageiros e 15.098 veículos fizeram a travessia, que contou com sete ferries na operação.

