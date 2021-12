Ferry-boat e Rodoviária têm movimento tranquilo no retorno do feriado

O movimento de passageiros e veículos é tranquilo e não há registro de filas no Terminal Marítimo de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, nesta quarta-feira, 13, segundo informou a TWB. De acordo com a empresa, que administra o serviço, cinco embarcações estão em tráfego e o tempo de espera para embarque é de cerca de 40 minutos.

Ainda segundo a TWB, mais de 20 mil pessoas e 2 mil veículos retornaram a Salvador pelo sistema de travessias durante o feriado desta terça-feira, 12.

Rodoviária - No Terminal Rodoviário de Salvador o movimento de passageiros também é tranquilo, de acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Segundo o órgão, cerca de 64 mil pessoas deixaram a capitão baiana desde a última sexta-feira, 8. Para atender a esta demanda, as empresas de ônibus disponibilizaram entre 150 e 200 horários extras, além dos 540 horários normais até esta quarta-feira, 13.

Ainda de acordo com a Agerba, os destinos mais procurados pelos passageiros foram os municípios de Ilhéus, Itacaré, Valença, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Santo Antonio de Jesus e localidades do Litoral Norte, como Conde e Praia do Forte.

adblock ativo