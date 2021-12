Ferry apresenta problemas e deixa passageiros assustados

O ferry Maria Bethânia apresentou problemas no momento do embarque de passageiros, na noite desta terça-feira, 15, no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. A embarcação atracou no terminal por volta das 19h. Após os passageiros subirem na embarcação, as rampas que dão acesso ao equipamento ficaram presas, impedindo que o ferry seguisse em direção ao terminal de São Joaquim.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Internacional Marítima, que administra o ferry, os passageiros tiveram que esperar cerca de 1h até o problema ser resolvido. Por conta do transtorno, várias pessoas assustadas e protestaram dentro da embarcação.

adblock ativo