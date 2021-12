Ferry apresenta problema e fica à deriva por mais de 1h

O ferryboat Agenor Gordilho, que fazia a travessia entre a Ilha de Itaparica e Salvador pela Baía de Todos-os-Santos, na tarde desta segunda-feira, 26, apresentou um problema no motor durante o percurso e ficou à deriva por mais de uma hora.

Segundo a Internacional Travessias Salvador – empresa que administra o sistema –, a embarcação havia saído por volta das 16h30 do Terminal de Bom Despacho e, durante a travessia, por volta das 17h40, foi constatado uma pane no motor da embarcação.

Uma equipe de manutenção, que faz parte da tripulação, foi acionada no momento do ocorrido e realizou os reparos necessários, possibilitando que os passageiros fossem levados ao Terminal de São Joaquim. Por volta das 19h, o ferry atracou na capital baiana.

Fluxo intenso

Conforme a Internacional Travessia Salvador, os ferries não pararam de circular desde as 5h do último domingo para atender à demanda de passageiros que voltavam a Salvador após o feriado de São João.

De acordo com a concessionária, nesta segunda, a espera para pedestres teve tempo mínimo de 30 minutos e, para veículos, duas horas.

O fluxo de passageiros no Terminal Rodoviário de Salvador também foi intenso no início da manhã desta segunda. Houve redução no número de passageiros a partir das 12h.

