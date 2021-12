Ferry apresenta falha e tem dificuldade para atracar em São Joaquim

O ferry Maria Bethânia apresentou defeito neste domingo, 18, ao aportar no terminal de São Joaquim, em Salvador. De acordo com a Internacional Travessias, que administra o sistema, houve uma falha em um dos dois motores da embarcação.

Por conta do problema, a atracação demorou mais do que o normal. O ferry levou cerca de 40 minutos para se aproximar do terminal e os carros tiveram que sair de ré pelo lado inverso do habitual. Apesar disso, os passageiros deixaram a embarcação em segurança.

O ferry foi recolhido para manutenção. Nesta manhã de segunda-feira, 19, quatro embarcações fazem a travessia da volta do feriadão: Zumbi dos Palmares, Pinheiro, Ana Nery e Agenor Gordilho. O movimento é considerado tranquilo.

adblock ativo