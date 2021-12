Ferry apresenta defeito no leme durante travessia

O ferry Agenor Gordilho ficou à deriva por 30 minutos em Bom Despacho neste domingo, 4. De acordo com o vereador do município de Santo Antônio de Jesus, Marcos Vinícius de Santana, a embarcação apresentou defeito logo após sair do terminal.

"O ferry quebrou após sair. Disseram que danificou um leme. Ficamos 30 minutos parados, depois conseguimos sair, mas a embarcação teve dificuldade de atracar em Salvador", explica Marcos Vinícius, que disse que levou 2 horas para sair da ilha até a capital baiana, sendo que a viagem em média dura 45 minutos.

A assessoria da Internacional Marítima, que administra o ferry, nega que a embarcação tenha ficado à deriva, apesar de confirmar que houve um problema no leme. A empresa diz que o Agenor Gordilho não chegou a ficar parado, mas a comandante diminuiu a velocidade do ferry após verificar o problema, o que teria atrasado a viagem em cerca de 30 minutos, de acordo com a assessoria.

O problema no leme foi corrigido durante a travessia, mas técnicos da Internacional Marítima fazem uma vistoria na embarcação para verificar o que causou o defeito.

Enquanto passa por essa manutenção temporária, o Agenor Gordilho está fora de operação. Os ferries Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Juracy Magalhães Júnior fazem a travessia neste domingo. O movimento está tranquilo, de acordo com a assessoria da Internacional Marítima.

