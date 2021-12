Ferry abre 200 vagas extras para hora marcada no feriado do Dia das Crianças

Foram abertas 200 vagas extras no serviço de hora marcada do ferry para o feriadão do Dia das Crianças, 12 de outubro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 25, pela Internacional Travessias, que administra o sistema.

As vagas serão distribuídas para as noites de quinta, 12, no sentido Salvador-Ilha, e do domingo, 16, no sentido Ilha-Salvador. O serviço está disponível apenas para quem viaja de carro. Interessados devem comprar a passagem pela internet, no site da empresa.

Segundo a Internacional, a disponibilidade de vagas pode sofrer variações. A expectativa é de que 116 mil passageiros e mais de 17 mil veículos sejam transportados no feriadão que ocorre entre os dias 11 e 16 de outubro.

