Ferry: 4 navios da frota não têm data para voltar a operar

A empresa Internacional Marítima, que opera o Sistema Ferryboat, não sabe informar quando quatro das sete embarcações da frota voltam a realizar a travessia Salvador - Ilha de Itaparica. Nesta sexta-feira, 26, pela manhã os usuários tiveram que ter muita paciência para utilizar o transporte que operou apenas com duas embarcações. O ferry Juracy Magalhães parou e precisou de manutenção.

A presidente da Associação Comercial de Vera Cruz, Lenise Ferreira, desistiu de viajar de carro devido à demora da fila e fez a travessia como pedestre. "Tenho uma empresa em Itaparica e uso o ferry boat todos os dias e, a cada dia, só fazem priorar o serviço".

De acordo com a assessoria da Internacional Marítima, o ferry Juracy Magalhães voltou a funcionar normalmente pela tarde. No entanto, usuários reclamam nas redes sociais que o tempo de espera na fila de veículos chega a 2h.

A assessoria informou que as embarcações Agenor Gordilho e Pinheiro passam por manutenção preventiva programada, mas não soube informar quando voltam a operar. Os outros dois ferries, de acordo com assessoria, estão sob a responsabilidade da Capitania do Portos. O motivo não foi informado.

