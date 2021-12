Ferroviários voltam ao trabalho, mas trens não circulam

Os ferroviários retornaram ao trabalho nesta quinta-feira, 27, mas os trens ainda não estão circulando entre a Calçada e Paripe. De acordo com Jobens Ferreira, diretor do sindicato da categoria (Sindferro), antes de iniciar a operação é necessário realizar uma "inspeção no trecho, que deve ser finalizada às 14 horas, se não tiver nenhum obstáculo".

"Mas não depende só dessa inspeção, depende da diretoria (da Companhia de Transportes de Salvador - CTS) limpar todo o trecho e pagar os terceirizados (limpeza e bilheteria)", completou o sindicalista.

Essa não é a primeira vez que os ferroviários retornam ao trabalho no setor administrativo. No dia 22 de dezembro, eles finalizaram a greve após o pagamento do salário de novembro, mas as linhas do sistema ferroviário continuaram paradas.

Incomodados com o atendimento neste transporte, moradores do Subúrbio Ferroviário e a categoria vão fazer uma passeata da praça Castro Alves até a Praça Municipal a partir das 14h. Eles pedem o retorno da administração dos trens para o governo federal e melhorias nas condições de trabalho.

Enquanto o transporte não é normalizado, cerca de 14 mil pessoas deixam de utilizar os trens diariamente. Eles pagam R$ 2,50 pela passagem de ônibus ao invés do bilhete de R$ 0,50 na ferrovia.

A reportagem de A Tarde On Line tentou contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos e Infrestrutura, mas não obteve resposta.

