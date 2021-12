Ferroviários protestam por atraso de salários e queimam pneus na Calçada

Cerca de 70 servidores ferroviários fizeram uma manifestação na tarde desta terça-feira, 14, na Praça Onze de Dezembro, na Calçada, com o objetivo de chamar a atenção do prefeito João Henrique para as reivindicações da categoria. Durante o manifesto, os servidores tocaram fogo em pneus, madeira e lixo, formando uma barreira que interrompeu o trânsito na região da Calçada, por cerca de 35 minutos.

Em greve há 15 dias, os ferroviários reclamam do não recebimento dos salários, tickets alimentação e vales-transporte do mês de novembro. De acordo com Paulino Moura, coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Ferroviários do Estado da Bahia e Sergipe (Sindiferro), o protesto desta terça, serviu também para cobrar do prefeito João Henrique a devolução da administração, manutenção e operação do sistema ferroviário, hoje realizada pela prefeitura de Salvador, através da Companhia de Transporte do Salvador (CTS), para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Uma nova assembleia da categoria será realizada nesta quarta-feira, 15, às 16 horas, na Estação Ferroviária da Calçada, para decidir os rumos da greve. Segundo Moura, a situação é complicada pois o prefeito João Henrique não abre um canal de comunicação para o diálogo entre prefeitura e servidores. “Não há quem faça a intermediação entre prefeitura e sindicato, enquanto isso o sistema está em colapso, com 100% dos servidores paralisados”, afirma Moura.

Ação na justiça – Segundo o coordenador do Sindiferro, o Ministério Público Federal, através dos procuradores da república Wilson Rocha de Almeida Neto e Danilo Pinheiro Dias, responsáveis pelo processo em que o Sindiferro denunciou a transferência da gestão do sistema ferroviário de uma empresa nacional para uma municipal, acatou em 29 de novembro a denúncia do sindicato, tendo ajuizado a ação após cinco anos da denúncia. Na ação civil pública, de número 44376-51.2010.4.01.3300 contra CTS, CBTU, município de Salvador, Estado da Bahia e União, os procuradores solicitam a transferência imediata da gestão do sistema de trens urbanos de Salvador da CTS para a CBTU. A ação tramita na 1ª vara federal.

