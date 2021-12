Ferroviários param trens por 24h durante campanha salarial

Os trens do Subúrbio de Salvador amanheceram parados na manhã desta sexta-feira, 5. De acordo com o diretor do Sindicato dos Ferroviários (Sindiferro), Jobens Ferreira, a categoria decidiu parar por 24 horas, por conta da falta de acordo da campanha salarial deles.

Os trabalhadores estão pedindo 10% de reajuste, contudo a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) não ofereceu nenhum percentual, segundo o sindicalista.

A Companhia de Transporte da Bahia (CTB) lembrou, por meio da assessoria de imprensa, que o Governo do Estado decretou contingenciamento para enfrentar a crise financeira, mas que desde que assumiu a gestão dos trens em maio de 2013 concedeu três aumentos para os trabalhadores, totalizando 22,42% de reajuste.

Os ferroviários fazem nesta tarde, às 17h, uma assembleia para decidir o rumo do movimento.

A manifestação afeta cerca de 9 mil pessoas que usam diariamente os trens para percorrer o trecho entre o Subúrbio e a Calçada. A equipe do Portal A TARDE tenta uma posição da CTB sobre a reivindicação da categoria.

adblock ativo