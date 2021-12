Ferroviários mantêm paralisação por atraso de salário

Os trabalhadores ferroviários seguem no segundo dia de paralisação da categoria nesta sexta-feira, 10. O grupo suspendeu o transporte de trens por conta de atraso no pagamento do salário e benefícios de abril, que deveria ter sido feito até o quinto dia útil de maio, ou seja, até quinta, 8.

O coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Ferroviário e Metroviário dos Estados da Bahia e Sergipe (Sindiferro) atribui o atraso ao processo de transferência da gestão da Companhia de Transporte de Salvador (CTS) do município para o Estado.

"Houve a transferência do metrô e dos trens para o Estado, mas tem que passar pela aprovação da Assembleia Legislativa da Bahia e da Câmara de Vereadores. A Assembleia já aprovou, mas falta a Câmara. Nesse ínterim, alguém tem que assumir esse impasse e pagar os trabalhadores, que ficam na contramão dos dois poderes (municipal e estadual) ", reclama.

Enquanto a transferência não é aprovada na Câmara de Vereadores, a CTS continua sob gestão da prefeitura. A reportagem tentou contato com a assessoria da CTS, mas não conseguiu falar com os assessores do órgão.

A paralisação prejudica cerca de 15 mil pessoas que utilizam o transporte diariamente entre o Subúrbio e a Calçada.

