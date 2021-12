Ferroviários em greve se reúnem em assembleia para definir rumos do movimento

Os ferroviários de Salvador entram no segundo dia de greve e se reúnem em assembleia às 16h desta quinta-feira, 2, na Estação de Trens da Calçada, para definir os rumos do movimento. A categoria paralisou as atividades à meia noite de quarta-feira, em protesto contra atrasos no pagamento do vale-transporte e vale-alimentação referentes ao mês de novembro.



Segundo o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Ferroviário e Metroviários dos Estados da Bahia e Sergipe (Sindiferro), José Raimundo, os trabalhadores esperam que o pagamento dos benefícios seja realizado até a hora da assembleia. "Os atrasos nos pagamentos dos benefícios vêm sendo constantes durante o ano. Já nossos salários, a prefeitura afirmou que seriam depositados até amanhã (sexta-feira, 3). Mesmo que paguem os benefícios, se atrasar também os salários, continuaremos paralisados", destaca.

Porém, de acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal dos Transportes e Infra-Estrutura de Salvador (Setin), a prefeitura já havia informado com antecedência que os salários de todos os servidores do município seriam pagos até o dia 8 de dezembro, quinto dia útil do mês. Ainda segundo a assessoria, a prefeitura considera a greve ilegal, pois os trabalhadores não estão mantendo os 30% de servidores em serviço, determinado por lei.

Esta é a sexta vez, neste ano, em que cerca de 14 mil passageiros ficam sem trens na capital baiana. A última greve dos servidores foi realizada entre os meses de outubro e novembro. Na oportunidade, os trens que ligam o Subúrbio Ferroviário à Calçada, ficaram parados por cinco dias. Com o transporte ferroviário fora de serviço, o cidadão tem que gastar R$ 2,30 pelo transporte de ônibus entre Calçada e Subúrbio, ao invés dos R$ 0,50 pela passagem de trem.











