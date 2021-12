Ferroviários decidem fim de greve nesta quarta

Os ferroviários, em greve há 57 dias, se reúnem em assembleia nesta quarta-feira, 26, às 16h, para definir o término do movimento após o pagamento do salário atrasado do mês de dezembro, que aconteceu nesta terça.

"Provavelmente a gente volte amanhã (quinta), mas não tenho posição do pagamento dos terceirizados. Se os trens vão voltar a rodar sem os funcionários da limpeza é decisão da Companhia (de Transporte de Salvador)", explica Jobens Ferreira, diretor do sindicato da categoria (Sindferro).

No dia 22 de dezembro, a categoria interrompeu a greve, mas os trens não voltaram a circular por conta da falta de higiene nas estações. Independentemente da circulação dos trens, com o término da paralisação, os ferroviários vão desligar a rede de energia aérea na região da ponte São João, permitindo o início das obras no local.





Desde então, o transporte entre Lobato e Plataforma é feito de Topic, sendo que a viagem entre Calçada e Lobato e Plataforma e Paripe é feito de trem.

Cerca de 14 mil usuários utilizam diariamente o transporte ferroviário e pagam R$ 0,50 pela passagem. Durante a greve, o trajeto entre a Calçada e Paripe sai por R$ 2,50, preço do bilhete de ônibus.

adblock ativo