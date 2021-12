Ferroviários completam 41 dias de paralisação

Os trens que fazem o transporte entre a Calçada e o Subúrbio continuam parados nesta terça-feira, 11. Já são 41 dias sem funcionar, desde 1º de dezembro, quando os ferroviários pararam por atraso no pagamento do salário de novembro. A categoria chegou a encerrar o movimento em 22 de dezembro, mas não voltou ao trabalho por conta da paralisação dos funcionários terceirizados de limpeza, que estão sem receber há três meses.



Como o salário de dezembro, que deveria ser pago até 7 de janeiro (quinto dia útil), também não foi pago, os ferroviários voltaram a cruzar os braços. "Nosso tíquete-alimentação e vale transporte já venceram. O pagamento também não foi feito. Além de não pagar, já temos dois anos sem receber aumento", reclama Pedro França, diretor do sindicato da categoria (Sindferro).

Cerca de 10 mil pessoas utilizam o transporte diariamente, pagando R$ 0,50. Com os trens parados, os usuários precisam desembolsar R$ 2,50 pela passagem de ônibus.

