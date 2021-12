Ferries param de funcionar e são levados para manutenção

Apenas três embarcações do sistema ferryboat operam no terminal São Joaquim, nesta segunda-feira, 1º. Os ferries Agenor Gordilho e Pinheiro foram levados para a Base Naval de Aratu, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a transferência foi necessária para manutenção dos veículos.

A previsão é de que os reparos durem até 40 dias, informa a Agerba. O Sistema ferryboat está sob intervenção do Governo do Estado desde 20 de setembro passado.

