Ferries Ipuaçu e Mont Serrat são rebocados da Marina Aratu esta sexta-feira

A operação de retirada dos ferries Ipuaçu - que estava há sete anos atracado - e Mont Serrat - há 20 anos na mesma situação - acontece na manhã desta sexta-feira, 26. Cerca de 100 profissionais trabalham na operação na Marina Aratu, iniciada no dia 13 deste mês.

Para o reboque, foi feito um processo de envelopamento das navegações. A técnica é necessária devido à degradação do casco, que pode eliminar partículas e poluir o meio ambiente. O ferry Mont Serrat, por exemplo, foi envelopado com uma lona de 80 metros no último dia 15 de abril. Cinco terminais na Marina Aratu não estão funcionando regularmente por conta da operação.

Os ferries serão rebocados à Ponta da Laje, que fica a uma hora da Marina Aratu, onde acontece o desmanche pela empresa SS Comércio de Metais, que arrematou as embarcações por R$ 117 mil, em um leilão promovido pelo Governo do Estado no final do ano passado.

Zilan Costa e Silva, advogado da empresa, comentou que não foi um bom negócio. "Está sendo um prejuízo, uma vez que a SS Comércio de Metais precisou contratar outros profissionais além da área que ela atua. Muitas questões marinhas estão envolvidas e a empresa não tem experiência com isso", justificou.

O engenheiro Laurent Couvignou, com trinta anos de experiência em procedimentos marinhos, afirmou que tudo foi pensado com antecedência. "A chave desse processo de reboque é a paciência. Precisamos fazer tudo com muita calma" comentou o profissional, acrescentando que seis pessoas estarão dentro dos ferries checando as bombas de sucção de água e a lona de contenção de óleo.

