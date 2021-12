Ferries da Grécia estão sem data para iniciar operação

Atrasado há exatos 15 dias, o início da operação comercial das duas novas embarcações do sistema ferryboat - Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares - ainda não tem data para acontecer.



Segundo a assessoria de comunicação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (Agerba), os ferries Caymmi e Zumbi seguem sendo submetidos a testes de equilíbrio nas águas da Baía de Todos-os-Santos.



O início desses testes, um tipo de operação assistida, se deu na última terça-feira. No dia seguinte, a Agerba divulgou a previsão de que a fase experimental terminaria em quatro ou cinco dias, dando lugar à operação comercial.



Até a tarde de ontem, no entanto, as duas embarcações sequer haviam sido entregues à Internacional Marítima, concessionária do sistema ferryboat.



Pode ser, ou não



Contatada pela equipe de reportagem de A TARDE, a assessoria da Agerba informou que a entrada dos novos ferries no sistema ainda não tem data exata para ocorrer.



"Pode ser esta semana, mas também pode não ser", disse a assessora do órgão, irritada com os questionamentos.



Certo mesmo é que, segundo a mesma assessoria, o governador Jaques Wagner vai marcar presença no evento de inauguração das embarcações. O cerimonial do gestor está cuidando do assunto.



Já a assessoria de comunicação da Agerba se reúne amanhã com o diretor do órgão, Eduardo Pessôa, para definir o cronograma que será divulgado nos próximos dias. Enquanto isso, usuários reclamam dos costumeiros atrasos e da falta de espaço nas embarcações que atualmente operam no sistema.



O dia de ontem foi tranquilo no Terminal Marítimo de São Joaquim, com pouco movimento pela manhã e quase nenhum à tarde.



Ainda assim, passageiros ouvidos por A TARDE não perderam a oportunidade de mostrar insatisfação com o descumprimento dos horários e a lotação dos assentos das embarcações.



Reclamações



Segundo o mestre de obras Nilo Brito, 65 anos, que faz a travessia Salvador-Itaparica diariamente, passageiros costumam desistir de pegar o ferryboat, recorrendo às lanchas do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, que seguem até Mar Grande.



"O horário não é cumprido aqui. Nunca é cumprido. Às vezes, os ferries ficam muito cheios, sem lugar para sentar. Tem gente que desiste e vai pegar a lancha para Mar Grande", relatou.



Já a assistente social Maria da Conceição, 61, disse que é "uma falta de consideração" o atraso no início da operação dos novos ferries. Ela espera que as duas novas embarcações ajudem a melhorar a situação do sistema.



"Os ferries que operam hoje são péssimos, desgastados. O usuário fica em pé, porque não há capacidade. Esse atraso [no início da operação dos novos ferries] está atrapalhando a vida do usuário. É falta de consideração conosco", criticou Conceição.



Atrasos



A previsão inicial do governo estadual era de que a operação dos novos ferries começaria 20 dias após a chegada deles a Salvador - no dia 7 de setembro, portanto -, o que não aconteceu.



Porém, os atrasos não são novidade. A chegada das embarcações à capital baiana também demorou mais que o esperado. De janeiro até agosto, quando aconteceu de fato, o atracamento dos barcos foi adiado quatro vezes.

