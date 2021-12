Ferries comprados da Grécia funcionam em operação assistida

Quarenta e dois dias após ter chegado a Salvador, o ferry Dorival Caymmi fez a primeira viagem - de ida e volta - entre a capital e a ilha de Itaparica na tarde desta quarta-feira, 1º.

Apesar de funcionar em operação assistida, a passagem foi cobrada pela Internacional Marítima, empresa que administra o sistema. Inicialmente, foram transportados 50 veículos.

A embarcação levou, aproximadamente, 40 minutos para fazer a travessia, segundo a assessoria da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra).

Segundo o titular do órgão, Marcos Calvacanti, a intenção é que o número de veículos e passageiros seja ampliado gradativamente durante os 20 dias de teste.

O ferry Zumbi dos Palmares, também comprado recentemente na Grécia, deve entrar em atividade na manhã desta quinta, 2, de acordo com o que previu Cavalcanti.

"Não temos definição de horário, as novas embarcações estão operando no intervalo de funcionamento das demais", disse o gestor.

Luxo

Quem entrou no Dorival Caymmi teve a sensação de estar em um restaurante de luxo. Sofás de couro marrom acolchoados, abajures, bar, ar condicionado e TVs de tela plana estão no ambiente.



"Parece que eu saí de uma casa na favela e entrei numa mansão", brincou o motorista Nelson José Souza, 61 anos. O comerciante Antônio Dias, 38, disse ter se impressionado, mas ponderou: "Será que os tripulantes vão conservar essa decoração e esses móveis?".

O secretário Marcos Cavalcanti disse esperar que a população preserve os itens das novas embarcações.

Conforto dentro do novo ferry impressiona usuários (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

Além do mobiliário confortável, a embarcação conta com elevador e banheiro para pessoas com deficiência física. Segundo Eduardo Pessôa, diretor executivo da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, Energia, Comunicação e Transporte (Agerba), eles foram adaptados pela Happy Frontier, empresa que vendeu os ferries.

Ainda conforme Pessôa, a aquisição dos ferries incluiu também o recebimento de peças de manutenção durante os próximos dois anos, registro de bandeira e a realização da operação na Bahia por 120 dias com treinamento da tripulação.

A aquisição dos novos equipamentos, que custaram R$ 54,9 milhões, promete desafogar o sistema de travessia Salvador-Itaparica, conhecida pelas longas, demoradas e cansativas filas.



Juntos, os ferries têm capacidade para transportar cerca de 2.500 pedestres e, aproximadamente, 342 veículos, segundo Cavalcanti. Sobre a ferrugem na proa (parte dianteira da embarcação) do ferry, o gestor da Agerba disse que foi causada durante as manobras de navegação e atracação, mas passará por conserto.

Nesta quarta, também operaram o Maria Bethânia, Pinheiro, Ivete Sangalo e Juracy Magalhães Júnior. Essas embarcações saíram em intervalos de uma hora. A embarcação Anna Nery passa por manutenção preventiva.

