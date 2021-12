Ferries colidem no Terminal de São Joaquim

Duas embarcações do sistema Ferryboat se chocaram na tarde desta quinta-feira, 11, no Terminal de São Joaquim, em Salvador. De acordo com o Comando do 2° Distrito Naval, o abalroamento aconteceu entre os ferries Agenor Gordilho e Zumbi dos Palmares.

A Internacional Marítima, administradora do sistema, informou que, ao fazer a manobra de atracação no terminal, o ferry Agenor Gordilho encostou no ferry Zumbi dos Palmares (cerca de 50 centímetros), que estava atracado em sua rampa específica.

O incidente aconteceu por volta das 13h10 e não atrapalhou o andamento do atendimento prestado pelas duas embarcações, que continuaram o procedimento de desembarque do Agenor e de saída em direção à Ilha de Itaparica do Zumbi, informou a concessionária.

Segundo a Marinha, uma equipe de Inspeção Naval da CPBA foi enviada ao local e não constatou a existência de vítimas ou a presença de indícios de poluição hídrica.

As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em Inquérito Administrativo instaurado pela Marinha do Brasil.

Em janeiro, outra colisão deixou os passageiros do sistema assustados. Na ocasião, os ferries envolvidos foram o Maria Bethânia e o Ana Nery.

adblock ativo