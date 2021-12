Ferries chegam a Salvador no final do mês

As embarcações Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi, compradas pelo governo para reforçar o sistema ferryboat, vão começar a operar na segunda semana de agosto, conforme nova estimativa da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Transportes, Energia e Comunicação (Agerba).

Desde que o governo concluiu a licitação de compra, a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) já informou sete prazos para a chegada das embarcações a Salvador. O último, do secretário Marcos Cavalcanti, sinalizava para o início de junho.

O ex-secretário Otto Alencar chegou a alegar em fevereiro que a burocracia para a liberação estaria causando o atraso. Em maio, o diretor executivo do órgão, Eduardo Pessoa, atribuiu o adiamento da saída das embarcações a uma denúncia feita pela empresa que perdeu o processo licitatório .

Questionado por telefone na sexta-feira, 4, sobre o motivo de um novo adiamento, Pessoa se recusou a falar. Ele também não especificou o dia em que as embarcações deixaram a Grécia, mas afirmou por meio de nota que os equipamentos navegavam pelo Norte da África.

Ainda na Grécia

Pertencente ao Sindicato de Lojistas da Bahia, a delegada distrital de Nazaré, Salinas, Vera Cruz e Itaparica, Lenise Ferreira, já denunciou várias vezes "deficiências" do sistema ao Ministério Público. Disse que, segundo informações de empresários gregos, os ferries ainda não haviam deixado a Europa até o dia 20 de junho.

"A revelação contraria a declaração do secretário Marcos Cavalcanti, de que os ferries haviam zarpado na segunda semana de junho", disse.

Ela conta ainda que ao consultar um sistema de monitoramento marítimo americano, no dia 24 de junho, constatou que as embarcações ainda estavam no porto de Pireaus, em Antenas.

"É um absurdo essa mudança constante de prazos. Enquanto os ferries não chegam, a Agerba não conserta as embarcações que já operam e o sistema continua sucateado. Os principais prejudicados são os moradores e comerciantes", reclamou.

Roteiro

Até chegar, o Zumbi dos Palmares e o Dorival Caymmi ainda passarão pelo Estreito de Gibraltar e atracarão em Dakar, capital do Senegal, para se abastecer de alimento e combustível. Em seguida, navegarão pelo Oceano Atlântico até o Rio Grande do Norte, onde iniciam navegação costeira até Salvador.

Após a chegada dos equipamentos à capital, será necessário um prazo mínimo de 15 dias para o início da operação, segundo a assessoria da Agerba. Nesse período, serão vistoriados e os operadores receberão orientação.

As novas embarcações são climatizados e transportam até 208 veículos e mil passageiros. A capacidade de transportar veículos é quase quatro vezes maior que a de ferries que já operam no sistema. O Ivete Sangalo e o Ana Nery, por exemplo, têm com capacidade de levar aproximadamente 60 veículos e 600 pedestres, conforme informou a Internacional Marítima.

Ainda de acordo com a Agerba, as embarcações realizam uma manobra facilitada, o que reduz o tempo de travessia para 15 minutos. A expectativa de Cavalcanti é de que a nova aquisição melhore a travessia Salvador-Itaparica. As embarcações foram compradas da empresa portuguesa Frontier Happy, por R$ 54,9 milhões (R$ 27 milhões cada). O resultado da licitação foi divulgado no dia 6 de novembro passado.

O investimento inclui treinamento de pessoal durante quatro meses, entrega e seguro de um ano. Se a contagem do seguro tiver iniciado a partir do ato da compra, a garantia dos ferries já está prestes a vencer.

