Ferreira Costa oferece cursos gratuitos para mulheres

Uma ação Ferreira Costa, rede de loja de material de construção, irá oferecer cinco cursos gratuitos em comemoração ao Dia Mundial da Mulher, comemorado nesta sexta-feira, 8. A programação ocorre entre os dias 11 e 16, às 17h30, no auditório do loja, situada na Av. Paralela, em Salvador.

Entre as opções, estão os cursos de automaquiagem, confecções de bijuterias, manuseio de ferramentas do dia a dia, decoração e limpeza da casa, oficina de tortas Naked Cake e instalação de chuveiros elétrico e purificadores de água.

A rede disponibiliza 50 vagas por curso, cada um com duração de cerca de duas horas. As inscrições podem ser feitas na loja, no balcão do clube do profissional, por telefone (71) 3505-1515 ou e-mail clubedoprofissional.sal@ferreiracosta.com.br.

