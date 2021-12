Ferramenta digital é opção a tradicionais hotéis e canis

Assim como outros estabelecimentos que aceitam animais de estimação, a internet tem se tornado um ambiente mais amigável para esses companheiros. A prova disso são os diversos aplicativos e plataformas desenvolvidos para facilitar a vida dos bichos (e dos donos).

A Ferramenta DogHero, que se apresenta como uma alternativa aos tradicionais hotéis de cachorro e aos canis, é uma delas. Na plataforma promove-se a hospedagem domiciliar de cães, ligando donos que precisam viajar, por exemplo, a anfitriões que podem hospedar os cachorros na residência por um preço acessível.

A anfitriã Luma Webering, dona de duas cadelas, Preta e Julie, explicou que não é qualquer pessoa que está apta a ser um DogHero: “Há uma seleção com questionários. Nós nos responsabilizamos pelo cachorro”.

Para o cirurgião-veterinário Mário Jorge Melhor, a tecnologia pode auxiliar na melhoria da qualidade de vida dos pets. “A relação humana e a experiência com o animal deve prevalecer. No caso do DogHero, a visita à casa do anfitrião e a assinatura de um termo de responsabilidade não podem ser desprezadas”, destacou.

Outros aplicativos

Há uma série de outras aplicações para os animais, como a DogWhistler, que emite ruídos que auxiliam no adestramento dos bichos; Pet Phone, onde o dono pode criar uma ficha de vacinas e histórico do animal; e o MapMyDog, que registra o passeio dos cães.

