Feriado: vereadores pedem que shoppings suspendam atividades

A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) encabeçou a assinatura de um ofício, junto com outros edis da capital baiana, solicitando à diretoria do Salvador Shopping e do Salvador Norte que reconsidere a decisão de abrir os estabelecimentos na Sexta-feira da Paixão, 29, feriado nacional. O documento foi enviado à administração das unidades nesta quarta-feira, 27.

Além de Aladilce, Everaldo Augusto (PCdoB), Silvio Humberto (PSB), Luiz Carlos Suica (PT), Arnando Lessa (PT), Moises Rocha (PT), Hilton Coelho (PSOL), Heber Santana (PSC), Edvaldo Brito (PTB), Euvaldo Jorge (PP) e Tiago Correia (PTN) também assinaram o ofício.

Durante sessão ordinária no Plenário, na terça-feira, 26, a vereadora ressaltou que os shoppings são alguns dos poucos estabelecimentos que funcionarão na capital baiana durante o feriado e que recebeu vários pedidos de apoio dos comerciários para que solicitasse aos estabelecimentos a suspensão das atividades.

"É um absurdo. A sexta-feira sempre foi preservada. Não houve nenhum acordo com o sindicato da categoria e, além disso, os outros shoppings não vão abrir. Não é possível que o Salvador Shopping e o Salvador Norte mantenham essa decisão absurda e arbitrária, que é uma falta de sensibilidade para com os trabalhadores", disse a vereadora.

"Trata-se de um momento de celebração religiosa e confraternização, além de ser uma das poucas datas que os trabalhadores do comércio têm a possibilidade de estar com os familiares", pontuou.

Manifestação - Na manhã desta quarta, comerciários do Shopping Salvador fizeram um protesto em frente ao estabelecimento, na Avenida Tancredo Neves. Os manifestantes utilizaram carros de som e faixas para criticar a decisão do shopping de abrir as lojas no feriado.

Os comerciários fizeram um abaixo-assinado que já conta com cerca de 3 mil assinaturas. Segundo o sindicato da categoria, os funcionários trabalham todos os domingos do ano e folgam em apenas quatro feriados nacionais.

O Sindicato informou, também, que se reuniu, na terça, com a administração do Salvador Shopping e a associação de lojistas, mas os estabelecimentos informaram que as lojas serão abertas.

"A lei federal e a lei municipal estabelecem que, para abrir no feriado, deve haver consenso, mas ainda não tem acordo assinado com os trabalhadores. Não houve uma comunicação prévia. Eles avisaram em cima da hora", disse o presidente do sindicato, Jaelson Dourado, que destacou, ainda, que a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) desse ano - documento que estabelece as regras e os direitos trabalhistas - ainda não foi assinada.

Segundo ele, uma nova manifestação está marcada para esta quinta-feira, 28, em frente ao Shoppnig Salvador. "Vamos nos reunir e, se os trabalhadores decidirem que não querem trabalhar na sexta, o sindicato vai apoiar a decisão. A posição dos comerciários será a mesma do sindicato", afirmou.

O Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping informaram, por meio de nota, que o horário de funcionamento dos empreendimentos durante a Sexta-Feira Santa foi firmado através de acordo entre as administrações e as associações de lojistas dos centros de compras. "A decisão foi motivada pela demanda existente e pela variedade de opções de lazer e entretenimento oferecidos pelos shoppings ao público".

