Feriado tem previsão de céu nublado e pancadas de chuva em Salvador

Esta quarta-feira, 15, é feriado nacional, onde se comemora a Proclamação da República. Mesmo caindo no meio da semana, feriado sempre se resume ao dia que os soteropolitanos podem descansar e ir para praia. Quem tinha esperanças de "pegar um bronze" e tomar banho de mar, deve mudar a programação, já que a previsão do tempo não está a favor.

De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), o feriado deve ser nublado, com pancadas de chuva e temperatura mínima de 23ºC e máxima de 29ºC.

"Este será um feriado de tempo incerto. Quem quer curtir a praia deve saber que a previsão é de chuva, mesmo que não seja o tempo inteiro", explica.

Segundo Cláudia, o tempo deve continuar nublado até sexta-feira,17. No fim de semana, o sol deve começar a aparecer no céu soteropolitano.

Então, restam duas opções: curtir a praia em um feriado nublado ou esperar o final de semana para poder tomar um banho de mar em um dia de sol.

adblock ativo