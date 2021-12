Feriado tem lazer e atividades recreativas voltadas para as famílias

O feriado de 1° de maio foi, para muitos trabalhadores, um dia para descansar e se divertir com a família. No Sesc Piatã, situado na orla de Salvador, foi uma alegria só com a programação especial preparada para receber 2 mil pessoas.

Teve dança, circo com a galera da Trupe da Alegria e pintura facial para a criançada. Os adultos também se divertiram com tênis de mesa, sessões de relaxamento, partidas de vôlei e recreação aquática. O dia também contou com show musical.

O diretor regional do Sesc Bahia, José Carlos Boulhosa, apontou o objetivo da mostra de serviços e atividades. “São 72 anos de existência da instituição e a nossa intenção neste Dia Internacional do Trabalhador foi trazer um pouco do que o Sesc faz, uma mostra bem reduzida, para que as pessoas tenham conhecimento do que fazemos”, ressaltou.

Quem não perde um feriado na unidade é Danila Santana, 32, que aproveitou o dia ensolarado com o filho Gabriel. “Sempre venho aqui no Dia do Trabalhador e nos finais de semana. Gosto do esporte e do atendimento que a instituição nos oferece”, apontou.

A comerciária Gisele Neri levou a família para aproveitar a programação. “Eu gosto da tranquilidade e comodidade, e nós precisamos de outras opções para as crianças. E, é claro que aproveito as atividades de dança porque eu gosto muito de dançar”, brincou a trabalhadora.

* Sob a supervisão da editora Kenna Martins

adblock ativo