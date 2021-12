Feriado prolongado é marcado por aglomerações em praias

Neste domingo, 11, de feriado prolongado, imagens flagraram banhistas descumprindo as medidas de segurança pública, recomendas pela prefeitura e a Organização Mundial de Saúde (OMS), com a formação de aglomeração nas praias do Flamengo e de Stella Maris.

Segundo a última atualização da Central Integrada de Comando e Controle da Saúde (CICCS), responsável por atualizar o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), a Bahia já registrou 324.964 casos da Covid-19. São 311.054 pacientes curados e 7.075 mortes confirmadas

.

