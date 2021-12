Feriado do servidor público municipal é nesta sexta; confira o que funciona

Mesmo com o feriado do dia do Servidor Público Municpal, nesta sexta-feira, 28, os serviços essenciais da Prefeitura continuam funcionando. As repartições públicas municipais terão ponto facultativo, conforme prevê o decreto 27.819, publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Os atendimentos de urgência e emergência em unidades de saúde, coleta de lixo, plantão da Defesa Civil e Transalvador funcionam. Confira quais serviços funcionam e como podem ser acionados:

Sucom - A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) funciona durante 24h com o serviço de combate à poluição sonora. Pela legislação municipal, das 7h às 22h, o máximo de decibéis permitido é de 70. Já das 22h às 7h, o volume não pode passar de 60 decibéis. O telefone para denúncias é 156.

Codesal - Durante o fim de semana, uma equipe da Defesa Civil de Salvador (Codesal) formada por engenheiros e técnicos fica de plantão para atender a qualquer necessidade, podendo ser acionada através do telefone 199.

Saúde - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) manterá todas as unidades de urgência e emergência, incluindo as UPAS, funcionando normalmente.

Salvamar - Com o movimento de banhistas maior nas praias durante o fim de semana, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) lembra que é importante procurar os pontos onde haja um posto de salva-vidas e consultar os agentes sobre os melhores locais para banho. Para quem vai levar as crianças à praia, o ideal é que utilize algum tipo de informação com nome dos pais ou responsáveis, telefone e endereço. Serão disponibilizados 35 postos fixos no trecho entre Jardim de Alah e Ipitanga e outros quatro postos volantes.

Guarda Civil - Agentes da Guarda Civil Municipal atuarão com rondas preventivas em toda a cidade, segurança dos bens públicos, em praças e no Parque da Cidade, e em apoio à fiscalização de outros órgãos - Transalvador, Sucom e Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Limpurb - A Empresa de Limpeza Urbana mantém a coleta regular nos bairros.

adblock ativo