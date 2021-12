Feriado de São João em Salvador tem previsão de céu nublado e chuva fraca

O feriado de São João deste ano em Salvador será com céu nublado e chuva, de acordo com a previsão divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Apesar do frio na última semana, a expectativa é que o tempo fique mais ameno a partir desta quinta-feira, 24.

“Nesse período, devemos ter céu parcialmente nublado, sol entre nuvens, chuvas de menor intensidade, previstas para o início da manhã e o final do dia, com temperaturas variando entre 21° e 29°”, informou Giuliano Carlos do Nascimento, meteorologista do Centro de Monitoramento e Alerta da Codesal (Cemadec).

No inverno, lembra Nascimento, os dias costumam ser mais curtos e as noites mais longas, e é normal a queda de temperatura e o aumento no índice de chuvas na capital baiana. Contudo, o mau tempo não deve atrapalhar os moradores da cidade.

Ele alerta que em momento de pandemia de Covid-19 é importante evitar tomar chuva para não "vulnerar o sistema imunológico" e ficar mais suscetível a doenças infectocontagiosas

