Feriado conta com operação especial de transportes em Salvador

Com a intensificação do movimento de embarque na Rodoviária de Salvador, por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no sábado, 12, serão disponibilizados de 70 à 100 horários extras pelas empresas de ônibus.

Já o Sistema Ferry-boat irá operar com seis embarcações, dentro dos horários regulares, de hora em hora e nos períodos de maior fluxo está prevista a realização de viagens a cada 30 minutos.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), a expectativa é de movimento intenso saindo de Salvador, nos dias 11 e 12 de outubro, e de retorno da Ilha nos dias 13 e 14.

