Feriadão tem programação ampla de lazer na capital baiana

Quem vai passar o feriadão de Nossa Senhora Aparecida na capital baiana terá uma vasta programação de lazer. Como quinta-feira, 12, também, é comemorado o Dia das Crianças, os eventos terão o público infantil como alvo.

Por isso, a agenda cultural da criançada contará com atividades que envolvem música, dança e teatro, além de oficinas em diferentes espaços. A maioria dos eventos foi desenvolvida para estimular a habilidade artística e o senso de pertencimento cultural nas crianças.

No Espaço Xisto Bahia, nos Barris, acontece hoje, das 9h às 15h, a 6ª Edição do Festival Xistinho. O evento contará com oficinas de dança, circo e skate de dedo. A entrada é franca.

Beleza e autoestima infantis também serão pauta nesse feriadão. O Instituto de Beleza Essência dos Cachos, localizado no bairro da Liberdade, sediará, na sexta, 13, às 15h, encontro com mini fashionistas e blogueirinhas com cabelos crespos e cacheados.

Intitulado como "Dia das Crianças Crespas e Cacheadas", no evento, além de debater sobre a moda como afirmação social, os pequenos terão contato com brincadeiras e jogos coletivos.

Para a proprietária do Instituto, Flávia Santana, o evento terá um caráter educativo. "A intenção é instruir os pais sobre o tratamento capilar dos pequenos. Isso porque nem todo produto utilizado no cabelo de adultos serve para as crianças", explica Flávia.

Praças

Outra boa opção de lazer é levar a criançada para praças públicas. Além de ser um programa gratuito, alguns destes espaços contarão com atividades musicais, artísticas, recreativas e esportivas específicas.

Para os amantes do exercício físico, o Parque da Cidade é uma boa dica. No sábado, 14, das 10h às 17h, acontecerá um aula de pedalada, coordenada pelo movimento Salvador Vai de Bike. O espaço também abrigará um festival infantil.

Já quem prefere atividades performáticas pode participar da Oficina Brincando de Circo, onde o público aprenderá técnicas de malabarismos, equilíbrio e acrobacias. A oficina, que será realizada no gramado do parque, também ocorre no sábado, a partir das 14h.

Outra opção boa e barata é a visita ao Parque Metropolitano de Pituaçu, que sediará, no domingo, das 9h às 19h, o evento intitulado Festival das Crianças. O evento contará com oficinas de yoga, atividades lúdicas, apresentações musicais e prática de esportes.

As outras praças e parques públicos de Salvador também são opções para as famílias que desejam curtir o feriadão ao ar livre.

Shows gratuitos

As apresentações musicais no Parque da Cidade começam ao meio-dia de sábado com o grupo Curiatã, que comanda a festa no palco do anfiteatro Dorival Caymmi.

No mesmo dia, ainda terá a cantora Katê e o grupo Pumm – Por um Mundo Melhor. No domingo, 15, será a vez do cantor Jau fazer um show gratuito para a criançada. O cantor se apresenta às 12h40.

Shoppings

A programação infantil também engloba os centros comerciais. No Salvador Shopping, o visitante conhecerá o parquinho temático do desenho Mundo do Meu Amigãozão.

O espaço oferece atrações interativas com personagens. O ingresso é uma lata de leite em pó que será doada para as instituições Santa Casa de Misericórdia e o Lar Pérolas de Cristo.

O shopping Paralela também oferece uma série de atrações recreativas, assim como os shoppings Piedade, Cajazeiras, Bela Vista, Itaigara, além do Salvador Norte Shopping e Outlet Premium Salvador.

