Feriadão: 240 mil pessoas devem deixar Salvador até dia 23

Muita gente aproveitou o feriado de Corpus Christi e o recesso do trabalho, em virtude da Copa do Mundo, para antecipar a viagem de São João. Com isto, o movimento já é intenso na estação rodoviária de Salvador.



Na segunda-feira, 16, havia filas para comprar passagens nos guichês de algumas empresas de viação. A procura era mais intensa por municípios do Recôncavo e do sul do estado.



A universitária Roanna da Cunha, 20, conta que esperou uma hora para pagar por um bilhete para Barra (640 km a oeste de Salvador), onde pretende passar as férias. "O atendimento da Águia Branca está demorando. Muita gente reclamou", disse.



Segundo o coordenador fiscal da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), Abdul Ramid Farias, o fluxo intenso deve-se à antecipação da compra de passagens para as festas juninas e à Copa do Mundo. "Muitas pessoas vieram do interior para ver os jogos".



A expectativa da Agerba é que cerca de 240 mil pessoas embarquem na rodoviária entre esta quarta-feira, 18, e o dia 23 de junho. Nesse período, a agência vai disponibilizar 1.800 horários extras, além dos 540 regulares que já são cumpridos diariamente.



Abdul espera que o fluxo aumente novamente entre os dia 25 e 30, quando parte dos passageiros deve retornar à capital.



Conforme a Agerba, os destinos mais procurados no período que antecede ao São joão são o Recôncavo baiano, o Litoral Norte e cidades como Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis, Barreira, Vitória da Conquista e Juazeiro.



Compra



Para evitar transtornos, o órgão recomenda antecipar a compra de passagens e a chegada à estação, com antecedência de, pelo menos, 20 minutos do horário marcado para a viagem.



As empresas também disponibilizam a compra virtual, nos sites, o que pode reduzir o tempo de espera.



A secretária Maria Aparecida Souza, 53, seguiu a instrução da Agerba e foi ontem comprar a passagem para a viagem de São João, mas se surpreendeu com a movimentação. "Não esperava encontrar essa fila", disse.



Os jogos do Mundial influenciaram a antecipação da viagem dela para Pedro Alexandre, município que faz divisa com Sergipe. "Eu trabalho em escola. Graças à Copa, tive recesso mais cedo e antecipei a compra da passagem", contou.



A estudante Dineise Moura, 32, fez um percurso inverso. Ela viajou de Teodoro Sampaio a Salvador para fazer compras para o evento esportivo. "Eu havia encomendado uma camisa oficial da seleção e hoje vim pegá-la no shopping. Aproveitei e comprei outros acessórios", disse.



Dineise também se surpreendeu com o movimento encontrado nas ruas e no terminal. "Enfrentei duas horas de engarrafamento e perdi o ônibus das 12h, por causa da longa espera na fila para comprar a passagem", disse.

adblock ativo