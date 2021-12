Fenômeno meteorológico intensificou volume de chuvas em Salvador

Foi registrado na manhã desta terça-feira, 26, um acumulado de 169 mm, quando a média histórica de chuva esperada para todo o mês de novembro era de 106,5 mm. De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), em bairros como Liberdade e São Caetano, o índice pluviométrico chegou a 258 mm em três horas.

O nível de observação da Codesal foi para alerta máximo, pois em 24 horas, a precipitação atingiu 172,1 mm. As áreas de forte instabilidade se formaram por causa do deslocamento de um "cavado", nome técnico que se dá a uma reunião da atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário do Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica.

A Codesal acionou nesta terça-feira, 26, 10 das 11 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme instaladas nas áreas de risco da capital baiana, nas localidades de Baixa de Santa Rita – São marcos, Calabetão - Calabetão, Bom Juá – Fazenda Grande do Retiro, Vila Picasso – Capelinha, Voluntários da Pátria – Santa Luzia, Baixa do Cacau – São Caetano, Moscou – Vila Canária, Mamede I – Alto da Terezinha, Mamede II - Alto da Terezinha e Bosque Real – Sete de Abril, indicando aos moradores a deixarem suas casas e se dirigirem ao local de acolhimento, em uma escola municipal nas redondezas. Foram encaminhadas ao acolhimento 275 pessoas, sendo que 183 adultos e 92 crianças, sendo acompanhadas e cadastradas pela Sempre.

Segundo a Codesal, a Prefeitura vai assegurar as famílias assistidas os devidos auxílios. De acordo com o órgão, as sirenes são acionadas quando o volume de chuvas acumulado em determinada região ultrapassa a 150 mm em 72 horas, como determina o protocolo do Plano de Proteção e Defesa Civil (PPDC).

